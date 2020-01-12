Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в Аделаиде

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер мирового рейтинга) успешно преодолела квалификационный барьер, выйдя в основную сетку турнира в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруска во втором круге квалификации за полтора часа победила в двух сетах немецкую теннисистку Татьяну Марию (84) - 7:6 (7:3), 6:0. На старте квалификации Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке японку Сюко Аояму (739) - 6:1, 4:6, 6:4.

Встречи основного этапа турнира в Аделаиде с общим призовым фондом $780 тыс. начнутся завтра, а финал состоится 18 января.-0-