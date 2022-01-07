Александра Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Мельбурне

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (107-й номер мирового рейтинга) стала полуфиналисткой турнира в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью белоруска встречалась в четвертьфинале с датчанкой Кларой Таусон (44) и выиграла первую партию со счетом 6:3. Во втором сете Александра Саснович повела 2:0, после чего Таусон не смогла продолжить встречу. В полуфинале соперницей белоруски будет победительница матча между американской теннисисткой Энн Ли (47) и россиянкой Камиллой Рахимовой (120). В первом раунде этих состязаний Александра Саснович взяла верх над китаянкой Ван Синьюй (101) - 6:4, 6:2, а затем переиграла шведку Ребекку Петерсон (88) - 6:2, 6:4.

Сегодня в четвертьфинале турнира в Аделаиде Виктория Азаренко (27) встретится с польской теннисисткой Игой Свентек (9). В полуфинальном матче парного разряда Азаренко и испанка Паула Бадоса сыграют со словенско-хорватским дуэтом Андрея Клепач/Дарья Юрак.-0-