Александра Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира в Сиднее

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) стала первой полуфиналисткой турнира в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинале белоруска в двух сетах обыграла швейцарскую теннисистку Тимею Бачински (192) - 6:3, 6:3.
До этого Александра Саснович победила десятую ракетку планеты россиянку Дарью Касаткину и австралийскую теннисистку Присциллу Хон (161).
В борьбе за попадание в финал Александра Саснович встретится с победительницей матча между вторым номером мирового рейтинга немкой Ангеликой Кербер и чешкой Петрой Квитовой, занимающей 8-е место в рейтинге WTA.-0-
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