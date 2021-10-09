Александра Саснович вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэлссе

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Саснович сенсационно выбила из борьбы на турнире серии ВТА-1000 в Индиан-Уэллсе британку Эмму Радукану, обыграв победительницу US Open-2021 со счетом 6:2, 6:4, и вышла в третий круг соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На то, чтобы одолеть британку, в первом сете у белорусской спортсменки ушла 31 минута. Уже в третьем гейме Александра Саснович взяла чужую подачу под ноль, проделав то же самое еще раз, когда на табло горел счет 4:2 в ее пользу. Затем белоруска уверенно сыграла на своей подаче и завершила стартовый отрезок матча.

Во втором сете Эмма Радукану сначала уступила на своей подаче, но затем так же поступила и Александра Саснович. В четвертом гейме британка не смогла реализовать три брейк-пойнта, а потом при счете 3:2 без проблем взяла подачу белоруски.

Казалось, что путь к победе был открыт, но Александра Саснович смогла заставить соперницу капитулировать в четырех геймах подряд и выиграла матч.

В следующем поединке ее соперницей станет румынская теннисистка Симона Халеп, побеждавшая в Индиан-Уэллсе в 2015 году.-0-