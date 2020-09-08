Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Стамбуле

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление на турнире в турецком Стамбуле с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала белоруска, занимающая 106-е место в рейтинге WTA, выиграла у казахстанской теннисистки Зарины Дияс, у которой 69-я позиция, - 3:6, 7:5, 6:1. Во втором сете Александра Саснович уступала 2:5, но сумела переломить ход поединка и в итоге добилась победы. Игра продолжалась 2 часа 25 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Александры Саснович будет словацкая теннисистка Анна Шмидлова (182-й номер мирового рейтинга).

В 1/8 финала парного разряда этих соревнований белоруска Лидия Морозова и румынская спортсменка Кристина-Андреа Миту встретятся с американо-чилийским тандемом Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи.

Турнир в Стамбуле финиширует 13 сентября.-0-