Александра Саснович завершила выступление на "Ролан Гаррос"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" сегодня продолжились матчи открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде парного разряда уступили латвийско-румынскому тандему Елена Остапенко / Моника Никулеску - 0:6, 3:6. В 1/16 финала они встретятся с грузинско-японской парой Оксана Калашникова / Нао Хибино.

В женском одиночном разряде из четырех представительниц Беларуси в игре остались две теннисистки. Четвертая ракетка мира Арина Соболенко победила в 1/32 финала еще одну белоруску Александру Саснович (103-й номер рейтинга WTA) - 7:5, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32). На старте турнира Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку Ану Конюх (144) - 6:4, 6:3, а Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) - 6:3, 3:6, 6:3.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (16) сначала обыграла российскую теннисистку Светлану Кузнецову (40) - 6:4, 2:6, 6:3, а потом победила датчанку Клару Таусон (90) - 7:5, 6:4. В 1/16 финала Виктория Азаренко встретится с американкой Мэдисон Киз (24).

После первого раунда зачехлила ракетку Ольга Говорцова (138), проигравшая опытной россиянке Елене Весниной (1096) - 1:6, 0:6. В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (79) в 1/64 финала уступил французскому теннисисту Энцо Коко (177) - 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-