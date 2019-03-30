Алексей Александров по итогам ЧЕ по шахматам сыграет на Кубке мира

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гроссмейстер Алексей Александров по итогам чемпионата Европы по шахматам, который завершился в Скопье (Македония), получил право сыграть на Кубке мира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

По итогам турнира в столице Македонии Алексей Александров занял 13-е место (7,5 очка), не проиграв в 11 турах ни одного матча (четыре победы и семь ничьих). Чемпионом Европы стал россиянин Владислав Артемьев - 8,5 очка.

В континентальном форуме приняли участие также белорусские шахматисты Владислав Ковалев, Сергей и Андрей Жигалко, Сергей Азаров, Кирилл Ступак, Михаил Никитенко, Вячеслав Зарубицкий, Ольга Баделько.

Попадание в топ-20 турнира позволило Алексею Александрову забронировать себе место для выступления на Кубке мира, который с 9 сентября по 2 октября примет Ханты-Мансийск.

По словам председателя Белорусской федерации шахмат Анастасии Сорокиной, были близки к выходу на Кубок мира еще трое наших гроссмейстеров - Кирилл Ступак, Владислав Ковалев и Сергей Жигалко.

"В последнем туре жребий свел их с сильными российскими шахматистами. Белорусские игроки рисковали, им были нужны только победы. К сожалению, не смогли обыграть соперников. Тем не менее федерация шахмат рада, что один из самых опытных белорусских гроссмейстеров Алексей Александров блестяще справился с задачей. Будем болеть за него дальше. Остальным ребятам пожелаем удачи на будущих турнирах", - сказала Анастасия Сорокина.

В 2020 году в Минске пройдет Кубок мира по шахматам среди женщин, в 2021-м - аналогичные соревнования среди мужчин. В 2022 году Минск станет столицей Всемирной шахматной олимпиады и Конгресса Международной шахматной федерации.-0-