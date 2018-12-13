Алексей Бага назвал состав БАТЭ на игру с ПАОКом

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага назвал состав на заключительный поединок Лиги Европы с футболистами греческого ПАОКа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут на поле стадиона "Тумба" в Салониках выйдут: Щербицкий; Филипович, Волков, Поляков, Риос, Иванич, Бага, Драгун, Стасевич, Сигневич, Скавыш. В запасе остались: Чичкан; Глеб, Яблонский, Березкин, Симович, Гордейчук, Мукам.

Игра начнется в 20.55 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В это же время в Будапеште стартует встреча венгерского "Види" и лондонского "Челси", который уже обеспечил себе первое место и выход в 1/16 финала. На вторую путевку в плей-офф претендуют все остальные команды группы L.

Турнирное положение перед сегодняшними матчами: "Челси" - 15 очков, БАТЭ - 6, "Види" - 6, ПАОК - 3.-0-