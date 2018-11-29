Алексей Бага назвал стартовый состав БАТЭ на матч с "Види"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов борисовского БАТЭ Алексей Бага назвал состав на матч 5-го тура Лиги Европы с венгерским "Види", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме на поле "Борисов-Арены" у хозяев выйдут: Щербицкий; Филипенко, Риос, Филипович, Волков, Бага, Драгун, Глеб, Стасевич, Иванич, Сигневич.

В запасе: Чичкан; Березкин, Скавыш, Симович, Поляков, Гордейчук, Мукам.

Встреча начнется в 20.55 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Победа в сегодняшней игре позволит борисовчанам продолжить борьбу за выход в 1/16 финала. Если выиграет "Види", то обеспечит себе выход в плей-офф.

В другом поединке 5-го тура группы L английский "Челси", уже обеспечивший себе путевку в 1/16 финала, примет в Лондоне греческий ПАОК. Турнирное положение после 4 игровых дней: "Челси" - 12 очков, "Види" - 6, ПАОК - 3, БАТЭ - 3.-0-