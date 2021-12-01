Алексей Бага покидает пост главного тренера солигорского "Шахтера"

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер чемпионов Беларуси футболистов солигорского "Шахтера" Алексей Бага покидает свой пост, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После окончания нынешнего чемпионата страны руководство солигорского клуба и его тренер приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Вместе с Алексеем Багой уходит и его ассистент Валерий Тарасенко.
Этот сезон Алексей Бага начал в казахстанском "Актобе", а в сентябре заменил Сергея Гуренко в солигорском "Шахтере".-0-