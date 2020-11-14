Алексей Бага привел футболистов "Жальгириса" к золоту чемпионата Литвы

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты вильнюсского "Жальгириса", который тренирует белорусский специалист Алексей Бага, стали чемпионами Литвы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке заключительного тура литовского первенства столичный клуб разгромил своего конкурента на золотые медали "Судуву" из Мариямполе с результатом 3:0. В начале этого сезона подопечные Алексея Баги завоевали Суперкубок страны, одолев футболистов "Судувы" с минимальным преимуществом 1:0. А в недавнем решающем поединке за Кубок Литвы с таким же счетом выиграла "Судува".

В итоговой таблице 32-го национального чемпионата "Жальгирис" занял первое место, набрав 45 очков в 20 проведенных матчах. Для него это восьмой чемпионский титул, до этого вильнюсский клуб выигрывал золото в 2016 году. Серебро у "Судувы", в активе которой на два балла меньше, бронзовые награды завоевали футболисты каунасского "Жальгириса, набравшего 38 очков.

Алексей Бага, которому сейчас 39 лет, возглавил вильнюсский клуб в январе 2020 года, перейдя из борисовского БАТЭ. Его ассистентом стал еще один белорусский тренер Валерий Тарасенко, также работавший в БАТЭ вместе с Алексеем Багой.-0-