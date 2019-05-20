Алексей Гайса признан самым полезным игроком "Финала четырех" Кубка Беларуси по гандболу

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей Гайса из могилевского клуба "Машека" признан самым полезным игроком (MVP) "Финала четырех" розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу, который проходил в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболисты "Машеки" заняли 3-е место, обыграв в матче за бронзу соперников из "Гомеля" со счетом 32:25. В этой игре Алексей Гайса забросил 14 мячей, а в полуфинале против минского СКА отличился 6 раз.

Обладателями Кубка в седьмой раз в своей истории стали гандболисты СКА, одолевшие в финальном поединке Брестский гандбольный клуб имени Мешкова - 30:29. Минские армейцы выиграли трофей впервые после 2012 года.

Решающий этап женского Кубка Беларуси пройдет 22-23 мая в Гомеле. В полуфиналах сыграют "БНТУ-БелАЗ" - "Берестье" (Брест), "Гомель" - "Городничанка" (Гродно).-0-