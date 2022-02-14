Алексей Гришин о серебре Гуськовой: Аня молодец, подтвердила свой высокий уровень

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний успех Анны Гуськовой не стал сверхсенсацией. Она выступила отлично, подтвердив свой высочайший класс. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый белорусский олимпийский чемпион в лыжной акробатике Алексей Гришин.

Он отметил, что Аня прошла в суперфинал лишь с шестым результатом. Зато в решающий момент она проявила свои лучшие качества, отлично исполнила прыжок, красиво приземлилась и как результат - абсолютно заслуженная серебряная награда. Алексий Гришин считает, что Анна Гуськова выступила в свою силу, она очень ответственно готовилась к третьей Олимпиаде в карьере, и результат не заставил себя ждать. На предыдущих Играх в Пхенчхане-2018 Гуськова стала олимпийской чемпионкой, опередив всех сильнейших фристайлисток планеты.

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала олимпийское серебро в лыжной акробатике

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Что касается завтрашнего квалификационного турнира соревнований мужчин, Алексей Гришин подчеркнул, что спорт вообще непредсказуем, а результаты в лыжной акробатике просто невозможно прогнозировать, одно неточное движение и все планы могут рухнуть. "Но в любом случае нужно верить в успех, надеяться на лучшее и удача придет", - сказал олимпийский чемпион.

Сегодняшняя серебряная медаль Анны Гуськовой стала для белорусских фристайлистов восьмой наградой на семи Олимпиадах подряд. Первым из белорусских мастеров лыжной акробатики на олимпийский пьедестал поднялся Дмитрий Дащинский, который завоевал бронзу в Нагано-1988. Через восемь лет в Турине-2006 он перековал свою бронзу в серебро. Первым белорусским олимпийским чемпионом в этой дисциплине фристайла стал Алексей Гришин, которому не было равных в Ванкувере-2010. До этого, в Солт-Лейк-Сити-2002, Гришин был бронзовым призером Игр. Самой успешной для белорусов оказалась Олимпиада-2014 в Сочи. Сразу два золота добыли Антон Кушнир и Алла Цупер. Через четыре года в Пхенчхане их успех повторила Анна Гуськова.-0-

Фото Андрея Покумейко