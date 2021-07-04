Алексей Колесный выиграл серебро юниорского ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Алексей Колесный выиграл серебро юниорского чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха, сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер-администратор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Марина Григорян.

Алексей Колесный выступал в весовой категории 72 кг. По ходу турнира белорусский юниор одержал победы над соперниками из Казахстана и Азербайджана, однако в финальном поединке был вынужден признать превосходство российского атлета Кирилла Глушенкова, который выиграл золотую медаль. Бронзовые награды турнира на счету Алихана Байрактара из Турции и Ликина Азиз-оглы Хамзаева из Азербайджана.

Планетарный форум среди спортсменов с нарушениями слуха продлится в Стамбуле до 8 июля. В состязаниях взрослых атлетов по греко-римской и вольной борьбе Беларусь представят: Сослан Сидаков, Турал Эюбов, Геворг Адамян и Олег Кастянка.-0-