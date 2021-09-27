Алексей Колосов стал лауреатом четвертой недели чемпионата КХЛ

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов четвертой недели турнира в четырех номинациях. Одним из них стал голкипер минского "Динамо" Алексей Колосов. Такая информация содержится на официальном сайте лиги.

Это случилось впервые в карьере молодого голкипера "зубров". В трех матчах он одержал с командой одну победу. Всего в этих матчах по воротам Алексея Колосова было совершено 103 броска (34,3 броска в среднем за игру), из которых он отразил 91,26%. Коэффициент надежности вратаря составил 2,93.

В матче с "Трактором" (5:0) белорусский вратарь второй раз в КХЛ сохранил свои владения в неприкосновенности.

Что касается остальных лауреатов, то лучшим голкипером стал Тимур Билялов из казанского "Ак Барса".

Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов из петербургского СКА. В матче с минским "Динамо" он стал автором победной шайбы в овертайме.

Михаил Пашнин из магнитогорского "Металлурга" второй раз в карьере признан лучшим защитником.-0-