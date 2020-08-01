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01 августа 2020, 21:54

Алексей Котковец выиграл состязания в метании копья на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей Котковец выиграл состязания в метании копья на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке Алексей Котковец показал результат в 86,05 м. Серебряную медаль чемпионата завоевал Валерий Изотов (75,88 м). Бронзовую награду - Павел Мелешко (71,64 м).

У девушек выиграла соревнования Татьяна Холодович, которая в своей лучшей попытке отправила спортивный снаряд на отметку в 66,85 м.

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-

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