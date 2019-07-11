11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей Кудашов назначен главным тренером сборной России по хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХР.

Специалист, который возглавил также питерский СКА, сменил на этом посту Илью Воробьева.

В ФХР уточнили, что в тренерском составе хоккейной сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

Прежний рулевой россиян Илья Воробьев возглавил российскую национальную команду после зимней Олимпиады в Пхенчхане, где сборная во главе с Олегом Знарком завоевала золото. На первом для тренера чемпионате мира 2018 года россияне уступила канадцам в 1/4 финала (4:5 в овертайме), а в 2019 году, собрав звездный состав из НХЛ (Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Александр Василевский), не смогла в полуфинале одолеть финнов (0:1), заняв только третье место.

Алексей Кудашов стал 14-м главным тренером в истории сборной России. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского "Локомотива". Лучшим достижением в его тренерской карьере является выход в полуфинал Кубка Гагарина с "Локомотивом" в сезоне-2016/2017, в котором ярославцы уступил СКА.

Новый главный тренер сборной России, как и его предшественники Илья Воробьев и Олег Знарок, будет совмещать посты в национальной команде и СКА.-0-