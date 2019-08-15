15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый украинский футболист Алексей Михайличенко сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского "Динамо". Такая информация размещена на сайте команды, сообщает БЕЛТА.

В штаб Алексея Михайличенко вошел его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. В пятницу, 16 августа, новый наставник киевлян проведет первую тренировку с командой.

Алексей Михайличенко уже возглавлял киевское "Динамо" в 2002-2004 годах. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу побеждали в Кубке и Суперкубке страны.

Как сообщалось, после ничейного исхода домашнего матча квалификации Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" (3:3), не позволившего динамовцам пройти дальше, белорусский специалист Александр Хацкевич был отправлен в отставку.-0-