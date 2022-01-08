Алексей Протас набрал 7-й бомбардирский балл в чемпионате НХЛ

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас набрал седьмой бомбардирский бал в нынешнем чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 3-й минуте гостевого поединка с "Сент-Луисом" белорус стал ассистентом Даниэля Спронга, открывшего счет. Правда, этот гол оказался для "Вашингтона" единственным - в дальнейшем "блюзмены" полностью доминировали и в итоге добились крупной победы с результатом 5:1. В этой встрече Алексей Протас провел на льду почти 13,5 мин., заработав коэффициент полезности +1. В нынешнем сезоне он сыграл в 23 матчах, забросив две шайбы при пяти результативных передачах.

Белорусский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Егор Шарангович из-за проблем со здоровьем пропустил два последних поединка - проигранный с "Бостоном" (3:5) и победный с "Коламбусом" (3:1). До этого белорус в трех встречах подряд поражал ворота соперников "дьяволов". В 30 проведенных встречах этого сезона Егор Шарангович набрал 14 очков (по 7 шайб и голевых передач).

Сейчас хоккеисты "Вашингтона" занимают 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 48 очков после 35 игр. "Нью-Джерси" находится на 10-й позиции, набрав 33 балла.-0-