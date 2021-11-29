Алексей Протас помог "Вашингтону" обыграть "Каролину" в матче чемпионата НХЛ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Алексей Протас помог "Вашингтону" обыграть "Каролину" в гостевом матче НХЛ со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженец Витебской области открыл счет своим голом в Национальной хоккейной лиге. Случилось это знаменательное событие для форварда "Вашингтона" за семь с небольшим минут до конца второго периода. Ассистентом белоруса, отправившего первую шайбу в ворота соперников, выступил Джон Карлсон.

Всего 20-летний белорусский хоккеист провел на льду 17 мин. 27 сек. Из них 3 мин. 19 сек. в большинстве. Кроме заброшенной шайбы он четырежды бросал по воротам, провел один силовой прием и совершил 2 потери.

К тому моменту "Столичные" вели со счетом 1:0, благодаря тому, что свою 749-ю шайбу в НХЛ забросил Александр Овечкин. Россиянин тем самым приблизился в списке лучших снайперов в истории лиги к форварду из Чехии Яромиру Ягру на расстояние 17 шайб.

Кроме того, у "Вашингтона" отличились защитники Дмитрий Орлов и Джон Карлсон.

В проигравшей команде забрасывали Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер.

После этой встречи на счету "Вашингтона" стало 33 очка после 22 матчей.-0-