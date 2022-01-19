Алексей Протас забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Алексей Протас отметился заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги против "Виннипега", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Протас отличился в начале третьего периода при счете 2:2 - после попытки белоруса забросить из-за чужих ворот шайба угодила в конек защитника "Джетс" и пересекла линию. За минуту до окончания финальной трети "Виннипег" сравнял цифры, но в овертайме "Кэпиталс" усилиями Тома Уилсона все-таки добыли победу - 4:3. Всего на льду Протас провел 13 с половиной минут, нанес три броска и заработал показатель полезности +1.

Этот гол стал для Алексея Протаса третьим в текущем регулярном чемпионате НХЛ, также на счету белоруса шесть голевых передач в 28 матчах сезона.-0-