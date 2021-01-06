Алексей Вишневский из "МАЗ-СПОРТавто" занял 3-е место на четвертом этапе "Дакар-2021"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пилот Алексей Вишневский из команды "МАЗ-СПОРТавто" занял 3-е место на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар-2021". Состязания проходят в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус показал время на 14 секунд хуже, чем у победителя, пилота российской команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова. Он преодолел спецучасток за 2 часа 58 мин. 48 сек. Его товарищ по команде Андрей Каргинов финишировал вторым. Двух россиян разделили 10 сек.

Еще один пилот "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович столкнулся с серьезными техническими проблемами. "Белорусский победитель вчерашнего этапа оценивает время, необходимое ему для починки своего МАЗа, в 1-2 часа. Сегодняшний спецучасток может поставить крест на его стремлении выиграть ралли", - сообщалось в текстовой трансляции на официальном сайте ралли-марафона.

В генеральной классификации лидирует россиянин Дмитрий Сотников из "КАМАЗ-мастер" - 14 часов. 45 мин. 58 сек. Второе место у чеха Мартина Мацика из дружины Big Shock Racing, уступающего лидеру 26 мин. 22 сек. Еще один гонщик из "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов идет третьим, отставая от партнера по команде на 26 мин. 57 сек.

Белорус Алексей Вишневский из "МАЗ-СПОРТавто" находится на 9-й позиции (отставание от лидера - 1 час. 30 мин. 18 сек.).

Старты "Дакар-2021" проходят ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха (9 января). Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними изменили конфигурацию на 80%. Одна из особенностей нынешнего года - маршрут бесконтактно передают на планшеты участников накануне старта.-0-