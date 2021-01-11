Алексей Вишневский занял 4-е место на восьмом этапе "Дакара"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белоруса Алексея Вишневского из команды "МАЗ-СПОРТавто" занял четвертое место на восьмом этапе "Дакара-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Расстояние в 709 км белорус со своим экипажем преодолел за 3 ч. 27 мин. 34 сек. Это на 7 мин. 54 сек. медленнее, чем победитель этапа россиянин Антон Шибалов, выступающий за команду "КАМАЗ-мастер". Остальные две позиции в тройке сильнейших также остались за представителями этой дружины. Вторым финишировал грузовик под управлением Андрея Каргинова (отставание от победителя 2 мин. 19 сек.). Третье место оставил за собой экипаж Дмитрия Сотникова (+2 мин. 28 сек.).

В общем зачете Дмитрий Сотников из "КАМАЗ-мастера" продолжает занимать лидирующую позицию - 32 ч. 34 мин. 18 сек. Второе место у его товарища по команде Антона Шибалова (+43 мин. 28 сек). Третья позиция остается также за пилотом "КАМАЗ-мастера" Айратом Мардеевым (+ 1 ч. 13 мин. 15 сек.).

Белорус Алексей Вишневский находится на шестой позиции в генеральной классификации. Выступление Сергея Вязовича из "МАЗ-СПОРТавто" закончилось после пятого этапа ралли-рейда из-за неприятности с коробкой передач.

Старты "Дакара-2021" проходят ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха, который прошел 9 января. Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними изменили конфигурацию на 80%. Одна из особенностей нынешнего года - маршрут бесконтактно передают на планшеты участников накануне старта.-0-