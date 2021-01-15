Алексей Вишневский занял 4-е место на заключительном этапе "Дакара-2021"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского занял четвертое место на заключительном этапе ралли-рейда "Дакар-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус преодолел этап протяженностью 447 км за 2 ч. 36 мин. 55 сек. Это на 4 мин. 28 сек. медленней победителя Мартина Мацика из Чехии, который выступает за команду "Биг шок рэйсинг". Его время 2 ч. 32 мин. 27 сек. Второе и третье места оставили за собой российские гонщики из дружины "КАМАЗ-мастер": Антон Шибалов, уступивший чеху 1 мин., и Дмитрий Сотников, который был медленнее победителя на 2 мин. 04 сек.

Такое выступление на заключительном отрезке ралли-рейда не помешало Дмитрию Сотникову отпраздновать победу в общем зачете "Дакара-2021". Его итоговое время 48 ч. 23 мин. 21 сек. Второе место занял его коллега по команде Антон Шибалов, уступивший победителю 39 мин. 38 сек. Замкнул тройку призеров еще один представитель "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев. Он отстал от Дмитрия Сотникова на 1 ч. 14 мин. 35 сек.

Белорус Алексей Вишневский из команды "МАЗ-СПОРТавто" занял в итоговом протоколе ралли-рейда шестое место. Он уступил триумфатору "Дакара" 2 ч. 16 мин. 35 сек.

Еще один пилот "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович завершил выступление на "Дакаре" после пятого этапа из-за неполадок в коробке передач.-0-