Алексей Вишневский занял 5-е место на шестом этапе "Дакара-2021"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж белоруса Алексея Вишневского из команды "МАЗ-СПОРТавто" занял пятое место на шестом этапе ралли-рейда "Дакар-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский экипаж проехал дистанцию в 618 км за 4 часа 14 мин. 42 сек. Это на 5 мин. 50 сек. хуже, чем победитель, российский пилот дружины "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев.

Второе место занял его одноклубник и соотечественник Дмитрий Сотников (отставание - 1 мин. 08 сек.). Третье место также на счету представителя "КАМАЗ-мастера" Антона Шибалова (отставание - 4 мин. 49 сек.).

В общем зачете лидирует россиянин Дмитрий Сотников - 24 часа 26 мин. 18 сек. Второе место у Антона Шибалова (отставание - 38 мин. 34 сек.). На третью позицию вышел Айрат Мардеев (отставание - 1 час 1 мин. 43 сек.).

Алексей Вишневский находится на шестой позиции, уступая лидеру 1 час 36 мин. 01 сек.

Тем временем выступление лидера команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича на ралли "Дакар-2021" закончилось досрочно. Столкнувшись с серьезной поломкой, экипаж белоруса смог починить автомобиль и доехать до финиша этапа в отведенное контрольное время, правда, потеряв все шансы на борьбу за подиум. А на пятом этапе ралли-рейда Сергея Вязовича подстерегла неприятность с коробкой передач. Второй раз устранить неисправность в боевых условиях не удалось. На этом экипаж завершил выступление на ралли "Дакар-2021".-0-