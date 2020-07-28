Алена Дубицкая о выступлении на турнире по толканию ядра: хотелось показать более высокий результат

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На турнире по толканию ядра в Минске хотелось бы показать более высокий результат. Об этом журналистам сегодня сказала победительница соревнований Алена Дубицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В состязаниях такого рода я уже участвовала, - поделилась Алена Дубицкая. - Мне нравится данный формат. Здорово, когда любой желающий может прийти и посмотреть. Все внимание приковано к сектору. За рубежом такие городские соревнования очень популярны. Хотелось бы, чтобы белорусам тоже понравилось. Я не очень довольна своим выступлением сегодня. Хотелось показать более высокий результат. Кажется, я еще не растолкалась".

Спортсменка расстроилась, когда узнала о переносе Олимпиады, но тренировки не забросила, ведь, по ее словам, надо закладывать фундамент для будущих побед.

В своей лучшей попытке Алена Дубицкая сегодня показала результат в 19,19 м. На второй позиции расположилась Елена Пасечник, метнувшая ядро на 18,19 м. Елена Абрамчук стала третьей (16,49 м).

Алена Дубицкая победила в турнире по толканию ядра в Минске В своей лучшей попытке Алена Дубицкая показала результат в 19,19 м. На второй позиции расположилась Елена Пасечник, метнувшая ядро на 18,19 м. Елена Абрамчук стала третьей (16,49 м).

Соревнования в формате городского шоу проводятся для популяризации легкой атлетики. Всего в них участвовали 19 атлетов: 9 девушек и 10 парней. В числе прочих в турнире принимал участие один из ведущих спортсменов Алексей Ничипор. Кроме захватывающей борьбы в секторе для зрителей организованы конкурсы. После церемонии награждения состоятся файер-шоу и салют.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский ранее журналистам отмечал, что Кубок Беларуси по легкой атлетике показал высокие результаты спортсменов. По его словам, это был подводящий старт. Экзаменом для белорусских легкоатлетов станет чемпионат Беларуси.

Девятовский: соревнования по толканию ядра в Минске - экзамен перед чемпионатом Беларуси "Было волнение перед организацией этих соревнований, - сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики. - Ведь толкание ядра - весьма специфический вид спорта"

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона для легкоатлетов станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-