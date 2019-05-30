Алена Дубицкая победила в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Дубицкая заняла первое место в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В свое лучшей попытке она показала результат 18 м 49 см. На второй позиции разместилась Фанни Роос из Швеции - 18 м 36 см, а на третьей строчке протокола разместилась канадка Британи Крю - 18 м 28 см.
После выступления Алена Дубицкая отметила, что осталась довольна результатом, но немного мешал холодный ветер на стадионе.
Соревнования в толкании ядра у женщин в столице Швеции являлись выставочными в ходе этапа Бриллиантовой лиги. В Стокгольме выступит другая белоруска Эльвира Герман, которая выйдет на старт 100 м с барьерами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.333 BYN
|2.33 BYN
|2.335 BYN
|USD
|2.0953 BYN
|2.093 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2245 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN