Алена Дубицкая победила в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Дубицкая заняла первое место в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В свое лучшей попытке она показала результат 18 м 49 см. На второй позиции разместилась Фанни Роос из Швеции - 18 м 36 см, а на третьей строчке протокола разместилась канадка Британи Крю - 18 м 28 см.

После выступления Алена Дубицкая отметила, что осталась довольна результатом, но немного мешал холодный ветер на стадионе.

Соревнования в толкании ядра у женщин в столице Швеции являлись выставочными в ходе этапа Бриллиантовой лиги. В Стокгольме выступит другая белоруска Эльвира Герман, которая выйдет на старт 100 м с барьерами.-0-