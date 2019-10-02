Алена Дубицкая вышла в финал соревнований в толкании ядра на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер белорусской сборной в толкании ядра Алена Дубицкая вышла в финал соревнований данного вида программы на чемпионате мира в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счастливым для Алены, выступавшей в группе А, стал первый же выход в сектор. Снаряд после попытки белоруски улетел на 18 м 51 см при нормативе 18 м 40 см. Это восьмой результат в общем зачете.

Еще одна белоруска Елена Пасечник выполнила попытку на 17 м 55 см и осталась за бортом соревнований, заняв итоговую 18-ю позицию. Впрочем, для спортсменки, дебютировавшей на планетарном первенстве, результат вполне достойный.

Лидерство в толкании ядра по итогам квалификации захватила Дэниэль Томас-Додд из Ямайки (19 м 32 см).-0-