Алеся Мокрицкая выиграла золото КМ по фехтованию на колясках в Варшаве

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алеся Мокрицкая выиграла золото этапа Кубка мира "Сабля Килинского-2021" по фехтованию на колясках. Турнир проходит в Варшаве (Польша), сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер-администратор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Марина Григорян.
Белорусская шпажистка, выступавшая в категории В, уверенной поступью дошла до финала. В решающем поединке она выиграла у украинки Алены Федота со счетом 14:12.
Бронза состязаний на счету россиянки Виктории Бойковой и Еще одной украинки Татьяны Позняк.
Кубок мира по фехтованию на колясках, который проходит в Варшаве, является одним из самых представительным в данной дисциплине. На сей раз в споре за награды состязаний участвуют более 250 участников из 34 стран. Турнир продлится до 11 июля.