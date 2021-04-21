Али Шабанов выиграл бронзовую медаль на ЧЕ по борьбе в Польше

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Али Шабанов, выступающий в весовой категории 86 кг, выиграл бронзу чемпионата Европы, который проходит в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу турнира спортсмен из Гродненской области победил Джемаля Рушена Али - 6:0, Георгия Паскалова из Молдовы - 11:1, однако в полуфинале был вынужден признать превосходство соперника из Грузии Сандро Аминашвили - 2:3. В схватке за бронзу Али Шабанов преодолел сопротивление польского атлета Себастьяна Езеранского.

Золото турнира в данной весовой категории выиграл Артур Найфонов из России, победивший в финале грузинского борца со счетом 8:0. Еще одну бронзовую награду своей стране принес Майлс Назем Амин из Сан-Марино.

Накануне двое представителей Беларуси Арыйан Тюрин и Андрей Бекренев заняли пятые места. Чемпионат Европы по борьбе в Варшаве продлится до 25 апреля.-0-