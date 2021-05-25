Алим Селимов избран председателем Белорусской федерации борьбы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный чемпион мира Алим Селимов избран новым председателем Белорусской федерации борьбы. Отчетно-выборная конференция общественного объединения состоялась в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Единственным конкурентом Алима Селимова в борьбе за пост председателя был прежний руководитель организации, олимпийский чемпион Камандар Маджидов. В результате тайного голосования за нового руководителя БФБ отдали голоса 28 делегатов, за его оппонента - 25.

Напомним, что по итогам отбора на главные старты четырехлетия в Токио белорусские борцы завоевали восемь олимпийских лицензий, четыре из них в вольной борьбе. Три на счету представительниц женской борьбы и одна в стартах по греко-римскому стилю.

Олимпийский чемпион 1988 года Камандар Маджидов был избран председателем Белорусской федерации борьбы в мае 2017 года, сменив на этом посту Александра Дубковского.-0-