Алимбекова сохранила пятое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сохранила за собой пятое место в общем зачете Кубка мира после пяти проведенных этапов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом в этом году этапе, прошедшем в минувший уик-энд в немецком Оберхофе, Динара Алимбекова в спринтерской гонке на 7,5 км заняла лишь 37-е место, а в гонке преследования финишировала на 16-й позиции. Сейчас в активе нынешнего лидера белорусской женской команды 355 очков. Генеральную классификацию возглавляет норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой 509 зачетных баллов, вслед за ней идут ее соотечественница Тириль Экхофф и шведка Анна Эберг, у которых по 466 очков, на четвертом месте младшая из сестер Эберг - Эльвира, набравшая 379 баллов. На пяти кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Елена Кручинкина - 166 (21-е место в общем зачете), Ирина Кривко - 97 (34) и Анна Сола - 81 (39). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 6-е место, набрав 2925 очков. Лидирует команда Швеции - 3554 балла, второй идет сборная Норвегии - 3534, на третьем месте биатлонистки Франции - 3478.

В личном зачете у мужчин лидерство сохраняют норвежские биатлонисты: Йоханнес Бё - 522 очка, на втором месте Стурла Холм Легрейд - 481, Йоханнес Дале - 434. Лучший из белорусских биатлонистов Сергей Бочарников имеет 140 очков и занимает 25-е место. У Антона Смольского 114 баллов (28-я позиция), Роман Елетнов набрал 69 очков (38), у Максима Воробья 39 баллов (47). В зачете Кубка наций белорусская сборная находится на 7-м месте, имея в своем активе 2738 очков. Впереди биатлонисты Норвегии - 3870, на второй позиции команда Швеции - 3378, третье место у сборной Франции - 3350.

Шестой этап Кубка мира также пройдет в Оберхофе. В его программе 6 стартов:

13 января - мужской спринт на 10 км;

14 января - женский спринт на 7,5 км;

15 января - мужская эстафета 4х7,5 км;

16 января - женская эстафета 4х6 км;

17 января - мужской масс-старт 15 км,

женский масс-старт 12,5 км.-0-