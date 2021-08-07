Алина Горносько стала бронзовым призером олимпийского турнира по художественной гимнастике

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Горносько завоевала бронзовую олимпийскую медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белоруски в многоборье после четырех видов составляет 102,700 балла.

Ключевым эпизодом состязаний стала ошибка Арины Авериной в упражнении с лентой. Россиянка в итоге заработала 102,100 балла и осталась вне тройки призеров. Воспитанница олимпийской чемпионки Марины Лобач Алина Горносько показала отличное владение предметом и вошла в число призеров главных стартов четырехлетия в личном многоборье.

Чемпионский титул оформила выступавшая в заключительном виде программы под композицию "Хава Нагила" израильтянка Линой Ашрам с оценкой 107,800 балла.

Россиянка Дина Аверина завершила состязания с серебром - 107,650 балла.

Выступавшая в Токио еще одна белорусская спортсменка Анастасия Салос замкнула восьмерку сильнейших - 95,185 балла.-0-

Фото Оксаны Манчук