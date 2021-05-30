Алина Горносько выиграла бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Алина Горносько выиграла бронзу в финалах отдельных видов на этапе Кубка мира в Пезаро (Италия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Белорусская спортсменка заняла третье место в упражнении с лентой. Ее программу судьи оценили в 23,500 балла. Победу праздновала Арина Аверина из России – 24,700 балла. Дина Аверина стала обладательницей серебра – 24,650 балла.

В композиции с булавами Алина Горносько остановилась в шаге от пьедестала, уступив сестрам Авериным и израильтянке Линой Ашрам. В упражнении с обручем четвертое место заняла еще одна белорусская грация Анастасии Салос. Алина Горносько закончила данный вид программы на пятом месте. В тройке лучших вновь Дина и Арина Аверины, а также Линой Ашрам. Эти же гимнастки заняли пьедестал в упражнении с мячом, где Анастасия Салос снова заняла четвертую позицию, а Алина Горносько – шестую.

Белорусские групповички в упражнении с 5-ю мячами были четвертыми (43,650). Бронза у японок – 43,800 балла. Второе место за россиянками – 45,350 балла. Выиграли же, итальянки – 46,950 балла. В композиции с обручами и булавами белоруски – пятые (40,150 балла).

Таким образом, на счету белорусских граций на этапе Кубка мира в Пезаро три бронзовые награды. Напомним, что накануне две бронзы в многоборье выиграли Алина Горносько и сборная Беларуси в групповых упражнениях.

На этапе Кубка мира в Пезаро (Италия) выступали 170 гимнасток из 35 стран. Впереди спортсменок ждет чемпионат Европы. Состязания 9-13 июня примет Варна (Болгария).-0-