3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовая медалистка Игр в Токио Алина Горносько выиграла чемпионат Беларуси по художественной гимнастике в многоборье, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Итоговая оценка подопечной Марины Лобач - 106,250 балла. Наиболее успешно медалистка главных стартов четырехлетия в столице Японии выполнила упражнения с обручем (27,400 балла) и лентой (24,900).

Серебро в многоборье выиграла еще одна участница Игр в Токио Анастасия Салос - 102,900 балла. Ей наиболее удались композиции с мячом (28,450) и булавами (27,600). Бронзовую награду завоевала Арина Красноруцкая (89,400).

В финалах отдельных видов стоит отметить выступление Яны Стриги, которой удалось оставить за собой золото в стартах с обручем и лентой. Анна Каменщикова лучше других справилась с мячом. Арина Красноруцкая не знала себе равных во владении булавами.

Команда РЦОП-1 первенствовала в многоборье групповых упражнений. Эта же дружина выиграла золотые медали в упражнениях отдельных видов: с пятью мячами и пятью лентами.

Состязания проводились онлайн. Каждая участница демонстрировала программы в своем родном зале. Их выступления транслировались во Дворце гимнастики, где и выставлялись оценки.-0-