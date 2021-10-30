Алина Горносько выиграла серебро ЧМ по художественной гимнастике в Японии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Алина Горносько выиграла серебро чемпионата мира по художественной гимнастике в многоборье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам квалификации она была третьей после сестер Дины и Арины Авериных из России.

В финале подопечная Марины Лобач получила итоговую оценку 105,300 баллов. За упражнение с булавами она удостоилась 27,400 балла. За программу с лентой у белоруски 22,850. Владение обручем в исполнении белоруски было оценено в 27,150 балла. За мяч ее оценка 27,900 балла.

Минчанка пропустила вперед лишь россиянку Дину Аверину - 108,400 балла. Отметим, что она стала первой в истории художественной гимнастики 18-тикратной чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой, которая становилась сильнейшей 17 раз.

Бронзу в личном многоборье выиграла Арина Аверина - 103,200 балла.

Еще одна белорусская гимнастка Анастасия Салос с оценкой в многоборье 95,340 заняла 10-е место.

Завтра, в заключительный день чемпионата мира в Японии свои программы в отдельных видах продемонстрируют спортсменки, специализирующиеся на групповых упражнениях.-0-