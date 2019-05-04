Алина Горносько завоевала серебро в упражнениях с обручем на тестовых соревнованиях к Европейским играм

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Горносько завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем на тестовых состязаниях к II Европейским играм по художественной гимнастике, которые проходят в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

Судьи оценили выступление белоруски в 21,900 балла. На высшую ступень пьедестала почета в этом виде программы поднялась российская грация Дина Аверина (22,400). Бронзовую награду своей команде принесла спортсменка из Молдовы Анастасия Закревски (19,800).

В состязаниях по художественной гимнастике принимают участие грации из Беларуси, России, Австрии, Эстонии, Молдовы, Румынии.

Продолжатся состязания сегодня выступлениями гимнасток в упражнениях с мячом, булавами, лентами и в группе.

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. В Минске 22 и 23 июня будет разыграно восемь комплектов медалей.-0-