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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата мира (U-20) в метании диска, сообщает корреспондент БЕЛТА.Итоговый результат белорусской спортсменки - 51 м 47 см. Самой результативной для нее стала третья попытка.Викторию праздновала россиянка Виолетта Игнатьева, выступавшая в нейтральном статусе, - 57 м 84 см. Серебряная награда досталась южноафриканке Мине де Клерк - 53 м 50 см. Это новый континентальный рекорд.-0-