Алина Пильчук заменит Ирину Кручинкину в сборной Беларуси по биатлону на Олимпиаде в Пекине

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе спортивной делегации Беларуси на XXIV зимних Олимпийских играх произошла замена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

По итогам этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце тренерским штабом национальной команды Беларуси принято решение, что вместо Ирины Кручинкиной в Пекине выступит молодая спортсменка Алина Пильчук, показавшая более стабильные результаты в последних официальных гонках. В нынешнем сезоне она дебютировала на этапах Кубка мира и сумела завоевать первый зачетный балл. Вместе с молодой биатлонисткой в сборной Беларуси за олимпийские награды будут сражаться олимпийские чемпионки Пхенчхана-2018 в эстафете Динара Алимбекова и Ирина Лещенко, а также Анна Сола и Елена Кручинкина. В состав мужской команды вошли Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елетнов.

Всего в состав спортивной олимпийской делегации Беларуси включены 29 атлетов, которые выступят в шести видах программы: биатлон, горные лыжи, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл, фигурное катание. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.-0-