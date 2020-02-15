Алина Талай стала первой на турнире в Великобритании

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская барьеристка Алина Талай, выступающая в беге на 60 м с барьерами, победила на международном турнире по легкой атлетике Müller Indoor Grand Prix Glasgow, который прошел в Великобритании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Талай преодолела дистанцию за 8,03 сек. На второй позиции финишировала спортсменка из США Ниа Али (8,03 сек.). Замкнула тройку лидеров еще одна американка Кристина Клемонс (8,04 сек.).

Белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, показала на данном турнире 10-й результат (4 мин. 10,07 сек.).

Ранее Алина Талай победила на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour в Торуни (Польша).-0-

Алина Талай победила на турнире в Польше В решающем забеге белоруска показала результат 7,87 сек. На второй позиции разместилась представительница Нигерии Тоби Амусан (7,89 сек.). Третьей стала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,89 сек.).