Алина Змушко на ЧМ заняла 9-е место на 50 м брассом

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Алина Змушко на дистанции 50 м брассом не смогла пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска показала в полуфинале девятый результат - 31,11 сек. Однако в финал отбирается восьмерка сильнейших по итогам квалификации. Первой коснулась бортика бассейна спортсменка из США Лилли Кинг (29,84 сек.). Второй стала россиянка Юлия Ефимова (30,12 сек), третьей - итальянка Бенедетта Пилато (30,17 сек.).

В полуфинале на дистанции 50 м на спине Никита Цмыг показал 15-й результат - 25,12 сек. На первой строке расположился россиянин Климент Колесников (24,35 сек.). Вторую позицию протокола занял румынский атлет Роберт Глинцэ (24,53 сек.), третий - россиянин Евгений Рылов (24,56 сек.).

Финальные заплывы на 50 м брассом у девушек и 50 м на спине у мужчин пройдут в заключительный день мирового форума 28 июля.

Ранее белорусский квартет в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Оксаны Демидовой в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м получил лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио. Лучший результат среди белорусских пловцов показал Илья Шиманович, ставший пятым в финале дистанции 50 м брассом (26,85 сек.).-0-