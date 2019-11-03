Алина Змушко принесла сборной Беларуси вторую бронзу на этапе КМ по плаванию в Казани

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом на шестом этапе Кубка мира по плаванию, который прошел 1-3 ноября в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска показала результат в 31,18 сек. Первой коснулась бортика бассейна бразильская спортсменка Дженнифер Консейсао - 30,68 сек. Второе место заняла итальянка Арианна Кастильони (31,10 сек).

Ранее Алина Змушко также показала третий результат на дистанции 100 м брассом.

Участие в турнире приняли около 200 атлетов.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и состоит из семи этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата будут учитываться при подсчете рейтинговых очков.

В текущем году все соревнования турнира проходят в 50-метровом бассейне и входят в число квалификационных соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

Следующим стартом для белорусских пловцов станет седьмой этап Кубка мира, который пройдет 7-9 ноября в Дохе (Катар).-0-