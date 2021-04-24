24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Время победительницы, которая представляет Гомельскую область, - 2 мин. 14,73 сек. Второе место заняла пловчиха из России Ирина Шваева - 2 мин. 15,78 сек. Бронзовая награда досталась спортсменке из Брестской области Еве Андросюк - 2 мин. 22,01 сек.
Российский пловец Роман Шевляков не знал себе равных на дистанции 50 м баттерфляем - 23,28 сек. Евгений Цуркин из дружины Гомельской области показал второй результат - 23,36 сек. Григорий Пекарский, выступающий за команду Могилевской области, замкнул тройку сильнейших - 23,39 сек.
В состязаниях женщин на 200 м вольным стилем первенствовала минчанка Анастасия Кулешова - 2 мин. 04,75 сек. Екатерина Репека из Брестской области стала второй - 2 мин. 05,73 сек. Представляющая Гомельскую область Анна Северин замкнула тройку сильнейших - 2 мин. 06,72 сек.
Чемпионат Беларуси по плаванию на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира-2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду.
В споре за награды принимают участие 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.-0-