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27 марта 2021, 14:45

"Алмаз" из Дятловского района выиграл "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона Б

Во время награждения команды "Алмаз", занявшей первое место
Во время награждения команды "Алмаз", занявшей первое место

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Дятловского района Гродненской области "Алмаз" стала победителем финального турнира "Золотая шайба" в младшей возрастной группе в дивизионе Б. Соревнования с 25 по 27 марта проходили на льду столичной "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители турнира набрали восемь очков в четырех матчах. В заключительный день соревнований представители Гродененской области уверенно переиграли "Кадинских Львов" (Могилевский район) - 10:1 (7:1, 2:0, 1:0) и "Альянс" (Лельчицкий район Гомельской области) - 11:1 (1:0, 4:1, 6:0). Дружина из Лельчицкого района в итоге заняла второе место с шестью очками после четырех встреч. Замкнули тройку сильнейших юные хоккеисты из команды "Кадинские Львы", на счету которых четыре очка. Далее в итоговой турнирной таблице расположились "Вiлейскiя Шчупакi" (Вилейский район Минской области - 4 игры, 2 очка) и "Двина" (Верхнедвинский район Витебской области - 4 игры, 0 очков).

Хоккеист команды "Азмаз" Матвей Иванчик
Хоккеист команды "Азмаз" Матвей Иванчик

Лучшими игроками турнира по амплуа стали: вратарь Эдуард Власенко ("Альянс"), защитник Артем Рачинский ("Альянс"), нападающий Артем Бусов ("Кадинские львы"). Лучшим бомбардиром стал Роман Котов ("Алмаз"). В символическую пятерку турнира попали Кирилл Максимович ("Вiлейскiя Шчупакi"), Тимофей Новицкий ("Двина"), Валентин Елинов ("Кадинские Львы"), Владислав Костюкевич и Михаил Петрикевич (оба - "Алмаз").

Заключительный этап "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе (2005-2006 г.р.) дивизиона Б также пройдет на "Чижовка-Арене" с 1 по 3 апреля.

Организаторы соревнований - Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-

Во время игры "Алмаз" - "Кадинские львы"
Во время игры "Алмаз" - "Кадинские львы"
Во время игры "Вiлейскiя Шчупакi" - "Двина"
Во время игры "Вiлейскiя Шчупакi" - "Двина"
Во время финального матча "Алмаз" -  "Альянс"
Во время финального матча "Алмаз" -  "Альянс"
Победители турнира "Алмаз"
Победители турнира "Алмаз"
Во время награждения команды "Альянс", занявшей второе место
Во время награждения команды "Альянс", занявшей второе место
Во время награждения команды, занявшей третье место
Во время награждения команды, занявшей третье место

Фото Оксаны Манчук

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