"Алмаз" из Дятловского района выиграл "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона Б

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Дятловского района Гродненской области "Алмаз" стала победителем финального турнира "Золотая шайба" в младшей возрастной группе в дивизионе Б. Соревнования с 25 по 27 марта проходили на льду столичной "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победители турнира набрали восемь очков в четырех матчах. В заключительный день соревнований представители Гродененской области уверенно переиграли "Кадинских Львов" (Могилевский район) - 10:1 (7:1, 2:0, 1:0) и "Альянс" (Лельчицкий район Гомельской области) - 11:1 (1:0, 4:1, 6:0). Дружина из Лельчицкого района в итоге заняла второе место с шестью очками после четырех встреч. Замкнули тройку сильнейших юные хоккеисты из команды "Кадинские Львы", на счету которых четыре очка. Далее в итоговой турнирной таблице расположились "Вiлейскiя Шчупакi" (Вилейский район Минской области - 4 игры, 2 очка) и "Двина" (Верхнедвинский район Витебской области - 4 игры, 0 очков).
Лучшими игроками турнира по амплуа стали: вратарь Эдуард Власенко ("Альянс"), защитник Артем Рачинский ("Альянс"), нападающий Артем Бусов ("Кадинские львы"). Лучшим бомбардиром стал Роман Котов ("Алмаз"). В символическую пятерку турнира попали Кирилл Максимович ("Вiлейскiя Шчупакi"), Тимофей Новицкий ("Двина"), Валентин Елинов ("Кадинские Львы"), Владислав Костюкевич и Михаил Петрикевич (оба - "Алмаз").
Заключительный этап "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе (2005-2006 г.р.) дивизиона Б также пройдет на "Чижовка-Арене" с 1 по 3 апреля.
Организаторы соревнований - Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-
Фото Оксаны Манчук