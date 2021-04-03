"Алмаз" из Дятловского района выиграл "Золотую шайбу" в старшей возрастной группе дивизиона Б

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Дятловского района Гродненской области "Алмаз" стала победителем финального турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе в дивизионе Б. Соревнования с 1 по 3 апреля проходили на льду столичной "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители турнира набрали 8 очков в 4 матчах. В заключительный день соревнований представители Гродненской области уверенно переиграли "Олимпию" (Осиповичский район Могилевской области) - 17:0 (7:0, 7:0, 3:0) и "Альянс" (Лельчицкий район Гомельской области) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Дружина из Лельчицкого района в итоге заняла 2-е место с шестью очками после четырех встреч. Замкнули тройку сильнейших юные хоккеисты из команды "Двина" (Верхнедвинский район Витебской области), на счету которых четыре очка.

Далее в турнирной таблице расположились "Олимпия" - 4 игры / 2 очка и "Уникум" (Борисовский район Минской области), которому были присуждены технические поражения во всех матчах финальной стадии турнира.

Лучшими игроками турнира по амплуа стали вратарь Никита Кречко ("Алмаз"), защитник Иван Вашкевич ("Двина"), нападающий Дмитрий Вага ("Альянс"), бомбардир Роман Котов ("Алмаз"). В символическую пятерку турнира попали Матвей Цыро ("Двина"), Дмитрий Станько, Назар Шур (оба - "Альянс"), Максим Алексейчик ("Алмаз") и Егор Калита ("Олимпия").

Организаторы соревнований - Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-