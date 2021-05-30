Американец Девин Хейни защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский боксер Девин Хейни защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив в титульном бою венесуэльца Хорхе Линареса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе. Более молодой американец владел преимуществом в большинстве из 12 раундов. Его 35-летний соперник из Венесуэлы опасно контратаковал и смог потрясти оппонента в концовке 10-го, начале 11-го и 12-м раундах. Тем не менее 22-летний представитель США выстоял и праздновал викторию единогласным решением судей со счетом 116:112, 116:112, 115:113. Для Девина Хейни это 26-я победа в 26 боях. Хорхе Линарес уступил в шестой раз, не сумев добиться 48-й виктории в карьере.-0-