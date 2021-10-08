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08 октября 2021, 22:19

Американец Джейсон Браун выиграл старты фигуристов-одиночников на "Челленджер" в Финляндии

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец Джейсон Браун выиграл старты фигуристов-одиночников на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка победителя по сумме двух дней соревнований – 262,52 очка. Второе место занял россиянин Михаил Коляда. За два своих проката он в сумме получил от судей оценку 256,98 балла. Замкнул тройку призеров еще один представитель России Дмитрий Алиев (249,25 балла).

Участвовавший в данном турнире Константин Милюков, представлявший Беларусь расположился на 20-й позиции в итоговом протоколе с оценкой 177,67 балла.

Серия "Челленджер" - ряд международных турниров по фигурному катанию на коньках, проводимая под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года в качестве дополнения к серии Гран-при.-0-

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турнир фигурное катание Финляндия
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