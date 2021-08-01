Американец Ксандер Шоффель выиграл олимпийский турнир по гольфу

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американский спортсмен Ксандер Шоффель выиграл олимпийский турнир по гольфу, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе соревнований американец набрал 266 очков. Обладателем серебряной медали стал словацкий гольфист Рори Саббатини, бронзу выиграл представитель Китайского Тайбэя Пань Чэнцун.

Гольф вернулся в олимпийскую программу в 2016 году в Рио-де-Жанейро, а до того этот вид был представлен на Играх в Париже в 1900 году и Сент-Луисе в 1904-м. За все время гольфисты США стали обладателями четырех золотых, трех серебряных и пяти бронзовых олимпийских медалей.-0-