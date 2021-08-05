Американец Тейлор выиграл золото Олимпиады в состязаниях борцов весовой категории 86 кг

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американец Дэвид Тейлор выиграл золото Олимпиады в состязаниях борцов вольного стиля в весовой категории 86 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В принципиальном финальном противоборстве североамериканский спортсмен добился победы над иранцем Хасаном Яздани - 4:3, проведя тейкдаун незадолго до финального свистка.
Именно американец в стартовой встрече победил Али Шабанова из Беларуси.
Бронзовые медали на счету россиянина Артура Найфонова и еще одного обидчика белорусского спортсмена Майлза Назема Амина, выступающего за Сан-Марино. -0-