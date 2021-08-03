Американка Атинг Му стала олимпийской чемпионкой в беге на 800 м

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американская спортсменка Атинг Му выиграла олимпийское золото в беге на дистанции 800 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в финальном забеге новоиспеченная олимпийская чемпионка показала результат 1 мин. 55,21 сек. Второй финишировала британка Кили Ходжкинсон (1 мин. 55,88 сек.), бронзовую медаль завоевала еще одна американская бегунья Рэйвин Роджерс (1 мин. 56,81 сек.).
Позже на главной олимпийской арене завершится мужской турнир по прыжкам с шестом и пройдет решающий забег на дистанции 200 м у женщин.-0-